Il botta e risposta su Instagram

Botta e risposta senza esclusione di colpi su Instagram tra Pio e Amedeo e Fedez. Tutto è cominciato da quanto affermato dalla coppia comica pugliese durante l’evento di Rai 1 dei Seat Music Awards 2021, premiata per il linguaggio innovativo sul palco dell’Arena di Verona. Il duo ha, infatti, detto: «La Rai è libera, nessuno che si sia mai permesso di censurarci», facendo riferimento a ciò che è successo tra il rapper e la TV di Stato in occasione del Concertone del primo maggio.

«Se Pio e Amedeo sono in prima serata sulla Rai, vuol dire che la Rai è libera. Nessuno ci ha chiesto cosa avremmo detto. Non è che arrivano i bodyguard a prenderti e a cacciarti dal palco, dai, Federico. Si fa la polemica per il traffico sui social e si fa lo swipe up per vendere i prodotti», ha detto la coppia.

Su Instagram, in una storia, la replica di Fedez: «Figo, onesto, una delle cose più fighe viste in Rai, l’ho trovata una grande installazione artistica. Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di sputtanare l’avversario senza contraddittorio. Bravi tutti, mi è piaciuto. Bravi Pio e Amedeo. Spero di diventare un giorno anticonformista e antisistema come voi. Domani comincerò uscendo per la strada dando del ne*ro e del fr*cio a tutti per strappare un sacco di sorrisoni».

Parole che sono state mal digerite da Pio e Amedeo che hanno ‘contrattaccato’ con un video condiviso sempre su Instagram, riprendendosi dal letto dell’albergo.

Qui il video dello scontro a distanza: