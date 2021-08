È successo in provincia di Pisa

Incidente stradale mortale nella notte fra sabato e domenica. La vittima è un 30enne, travolto e ucciso d’auto dopo avere investito un cinghiale con il suo scooter. Il giovane, infatti, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto poi sulla carreggiata. L’incidente è avvenuto nella campagna di Cenaia, nel comune di Crespina Lorenzana (Pisa).

La vittima è Luciano Carbonaro, originario di Paternò, in provincia di Catania, operatore sociosanitario che lavorava a Pisa.

Nell’impatto tra lo scooter e il cinghiale, l’animale è morto finendo in un fossato. Il conducente dello scooter è riuscito a rialzarsi ma subito dopo è arrivata un’auto che lo investito, guidata da una 60enne che se lo sarebbe trovato di fronte al buio e non sarebbe riuscita a evitarlo. L’uomo è morto sul colpo. Il pubblico ministero di turno della procura di Pisa ha aperto un fascicolo di indagine.

«Quanto accaduto in Toscana ci ricorda che siamo davanti a una questione che non riguarda soltanto l’agricoltura ma tutti noi, trasformandosi in un problema di ordine pubblico e che minaccia la sicurezza stradale». Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio.

«Nostro dovere è evitare che ci siano altri morti e far sì che non si ripetano episodi del genere. Dobbiamo difendere il territorio, aiutare la natura a mantenere un equilibrio – ha continuato il sottosegretario – e porre fine a un’emergenza che non soltanto danneggia il settore primario, ma causa anche vittime sulle strade. La questione va affrontata quanto prima a livello legislativo per arrivare a una normativa nazionale. Il contrasto alla fauna selvatica è un atto dovuto».