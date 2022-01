È successo in provincia di Matera

Drammatico incidente sulla Strada Provinciale Pisticci – San Basilio, in provincia di Matera, in Basilicata.

Nella tarda serata di ieri, venerdì 21 gennaio, tre giovani, di circa 20 anni, sono morti. Per cause in fase di accertamento, l’automobile, una Mini Cooper, su cui erano a bordo, è finita in una scarpata. Il giovane alla guida, in curva, avrebbe perso il controllo della vettura e ha invaso l’altra corsia, scontrandosi con un’altra auto. La macchina è poi finita nella scarpata, profonda una decina di metri, e si è ribaltata. Feriti, ma non in modo grave, i due occupanti dell’altra auto, che hanno tra i 20 e i 30 anni. Sul posto sono intervenuti 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Stando a quanto si è appreso, due dei giovani sono morti all’istante mentre il terzo è deceduto poco dopo in ospedale. Le vittime erano originarie di Pisticci: Lucio Lopatriello di 21 anni (che guidava l’auto); Simone Andriulli di 21; Luciano Carone di 20.

Su Twitter il messaggio di cordoglio del presidente della Regione Basilicata Vito Bardi: “Una vera tragedia che colpisce tutti noi. Ci stringiamo intorno al dolore delle famiglie.”