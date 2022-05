È successo in provincia di Pistoia

A Cutigliano, in provincia di Pistoia, in Toscana, un uomo ha accoltellato la fidanzata all’addome dopo averla trovata in casa di lei insieme a un altro uomo. È successo nella notte tra venerdì e sabato. L’aggressore, un 41enne di Firenze, è stato fermato per tentato omicidio. La donna, 37 anni, è ricoverata in condizioni gravissime.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il fidanzato è entrato nell’abitazione della donna e l’ha trovata a letto con un altro uomo, un 50enne della zona. Il compagno è, quindi, andato in cucina, ha preso un coltello e si è scagliato contro la donna, colpendola all’addome e lasciandola a terra, priva di sensi. Il 41enne ha, poi, provato a colpire anche l’amante della fidanzata che, però, si è difeso con un attizzatoio del camino, riuscendolo a disarmare e riportando solo lievi ferite.

La vittima è stata trasportata all’ospedale di Prato dov’è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico ed è ora ricoverata in prognosi riservata. Come riportato su Repubblica, è stata svegliata dal coma. Anche l’aggressore è stato portato all’ospedale San Jacopo di Pistoia, in terapia intensiva, piantonato dai militari, accusato di lesioni e tantato omicidio.