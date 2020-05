Le mascherine si trovavano negli ospedali della Lombardia

In Lombardia sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Savona altre 250mila mascherine riconducibili alla Only Italia Logistic, la società di cui Irene Pivetti è rappresentante legale. Come si apprende dall’Ansa, le mascherine sequestrate si trovavano nei magazzinidi alcuni ospedali.

La Procura di Savona sta indagando sull’ex presidente della Camera e sulla società di cui è amministratrice unica per i reati di ricettazione, frode nell’esercizio del commercio, vendita di cose con impronte contraffatte e violazioni alla legge doganale.

Irenee Pivetti, 57 anni, è accusato di avere importato mascherine contraffate e di averlo fatto in regime di esezione IVA grazie a un ordine della Protezione Civile. Negli scorsi giorni è stato disposto il blocco dei conti della società e una perquisizione è avvenuta negli uffici dell’azienda su disposizione del procuratore Ubaldo Pelosi.

La Only Italia Logicist è sotto monitoraggio anche dalle Procure di Roma e Siracusa. I magistrati della prima stanno monitorando la fornitura alla Protezione Civile di 10 milioni di mascherine del tipo FFP2 per 23 milioni di euro, poi bloccata. La Regione Toscana, invece, ha aperto un contenzioso amministrativo nei confronti della società di Pivetti perché ha acquistato 150mila mascherine di tipo FFP2 per 547.500 euro ma non sono state distribuite perché senza certificazione.