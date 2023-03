Mauro Coruzzi, in arte Platinette, “martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”. Lo ha reso noto il suo agente.

La notizia è stata data anche da Marco Liorni, conduttore di Italia sì, programma che ha tra i suoi ospiti fissi anche Platinette, con un post su Instagram: “Il ‘nostro’ Mauro si è sentito male l’altra sera, per fortuna è stato soccorso subito. Dall’ospedale ci dicono che si è trattato di un ictus ischemico. Anche da qui gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di Italia Sì!, è con noi dal 2018 ed è una colonna del programma. Forza Mauro!”.

Nato a Langhirano (Parma) nel 1955, conduttore radiofonico e TV, personaggio televisivo, cantante, attore e doppiatore, Coruzzi è stato lanciato come Platinette dal Maurizio Costanzo show. Ha condotto Platinissima su Radio Deejay e ha partecipato a diversi programmi televisivi come ospite, giudice e opinionista. Nel corso della carriera ha pubblicato alcuni libri e inciso dischi, partecipando due volte al Festival di Sanremo. Le sue ultime apparizioni in TV risalgono a qualche settimana fa, quando ha reso omaggio a Maurizio Costanzo, morto il 24 febbraio.

Quali sono i segni di un ictus ischemico?

I segni di un ictus ischemico possono variare a seconda della gravità e della posizione dell’area cerebrale colpita. Ecco alcuni dei segni più comuni:

Difficoltà nella parola: Una persona colpita da ictus ischemico può avere difficoltà a parlare o a trovare le parole giuste. In alcuni casi, può sembrare che stia balbettando o che stia parlando in modo incomprensibile.

Difficoltà nell’uso degli arti: Una persona colpita da ictus ischemico può avere difficoltà a muovere braccia e gambe. In alcuni casi, può avere debolezza o paralisi in un lato del corpo.

Problemi di vista: Una persona colpita da ictus ischemico può avere difficoltà a vedere o può avere visione offuscata in un occhio o in entrambi gli occhi.

Vertigini e perdita di equilibrio: Una persona colpita da ictus ischemico può avere vertigini e difficoltà a mantenere l’equilibrio.

Mal di testa intenso: Un mal di testa improvviso e intenso può essere un segnale di ictus ischemico.

Confusione mentale: Una persona colpita da ictus ischemico può diventare confusa o avere difficoltà a comprendere le parole o le istruzioni.

Problemi di coordinazione: Una persona colpita da ictus ischemico può avere difficoltà a coordinare i movimenti, come ad esempio quando si cerca di afferrare oggetti o di scrivere.

Se si sospetta di avere un ictus ischemico o si notano questi sintomi in qualcuno, è importante chiamare immediatamente il numero di emergenza e chiedere assistenza medica. Il trattamento tempestivo può fare la differenza nel ridurre i danni cerebrali e migliorare le possibilità di recupero.