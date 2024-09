A Pompei

A Pompei, in provincia di Napoli, un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato da un coetaneo all’interno di un istituto alberghiero. La lite tra i due adolescenti, scoppiata per motivi legati a una ragazza, ha raggiunto il culmine quando uno dei due ha estratto un coltello e ha ferito l’altro alla schiena.

Stato di salute della vittima

La vittima, un quattordicenne, è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove è stata classificata con codice giallo. Fortunatamente, il giovane non è in pericolo di vita. L’accoltellamento è avvenuto nel contesto di una discussione accesa, che ha visto l’aggressore colpire il compagno di scuola con un fendente.

Posizione dell’aggressore

Il ragazzo accusato dell’aggressione è stato immediatamente fermato e si trova attualmente negli uffici del commissariato di Polizia. La sua posizione è ora al vaglio della Procura dei Minori di Napoli, che dovrà valutare le responsabilità e le conseguenze legali per il suo atto violento.

Indagini in corso

Le indagini, coordinate dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, proseguono per accertare tutti i dettagli dell’accaduto e le eventuali motivazioni che hanno portato a questo gesto estremo. Si indaga anche su un altro possibile coinvolgimento di minorenni legati alla scuola.