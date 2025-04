L’anticiclone africano regala un ponte del 1° maggio estivo

Un anticiclone africano potente spazza l’Italia, trasformando il ponte del 1° maggio in un anticipo d’estate. Le temperature, previste fino a 34°C in Sardegna e 30°C in Pianura Padana, superano di 8°C le medie stagionali in diverse aree, dalle Alpi al versante tirrenico.

Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, prevede cieli sereni o poco nuvolosi fino a sabato 3 maggio, con locali addensamenti pomeridiani solo sui rilievi alpini e appenninici. “Fino a sabato, su tutta l’Italia, il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso”, afferma Tedici, sottolineando l’eccezionalità di questo fenomeno.

L’anticiclone africano domina l’Europa

L’anticiclone africano, proveniente dal Nord Africa, si sposta verso il cuore dell’Europa, portando un’ondata di calore che ricorda il pieno luglio. Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it, spiega: “Questa ondata di calore ha una forza tale che si estenderà fino al cuore dell’Europa. Stiamo assistendo in questi anni all’allungamento della stagione estiva, che dura da fine aprile a ottobre inoltrato”. Lo zero termico, posizionato tra 3.600 e 3.800 metri, conferma l’anomalia climatica, con temperature nell’Italia settentrionale di 7-8°C sopra la media. In Sardegna, il termometro toccherà i 33-34°C nel weekend, mentre le minime all’alba oscilleranno tra 10 e 15°C in pianura.

Previsioni giorno per giorno

Le condizioni meteo per il ponte del 1° maggio promettono giornate ideali per gite e attività all’aperto, ma con un caldo fuori stagione. Ecco il dettaglio:

Mercoledì 30 aprile: Al Nord sole e caldo in aumento, con massime vicine ai 30°C in Pianura Padana. Al Centro cielo sereno e temperature elevate. Al Sud bel tempo prevalente.

Giovedì 1° maggio: Al Nord sole e caldo ancora più intenso. Al Centro clima estivo, con massime in ulteriore rialzo. Al Sud tempo stabile e caldo in aumento.

Venerdì 2 maggio: Al Nord sole e temperature record. Al Centro cielo sereno e caldo intenso. Al Sud bel tempo con temperature in salita.

Il trend conferma un’ulteriore escalation termica, con l’anticiclone africano che mantiene condizioni stabili e cieli limpidi fino a sabato.

Temporali in arrivo da domenica

Il caldo estivo non durerà a lungo. Da domenica 4 maggio, un peggioramento meteo colpirà le regioni settentrionali, con temporali forti e possibili grandinate, soprattutto sui settori alpini e prealpini. “Domenica è previsto un graduale peggioramento dal pomeriggio sulle regioni settentrionali con lo scoppio di qualche temporale forte con grandine”, prevede Tedici. Da lunedì 5 maggio, l’anticiclone africano lascerà il posto a un calo termico generalizzato, riportando le temperature più vicine alle medie stagionali.

Un fenomeno legato al cambiamento climatico

L’arrivo precoce dell’anticiclone africano ad aprile e maggio rappresenta un’anomalia significativa. Gussoni sottolinea il legame con il riscaldamento globale: “L’anticiclone africano sulla penisola tra aprile e maggio è in anticipo rispetto agli anni scorsi, una situazione che potrebbe essere inserita nell’alveo dei fenomeni anomali conseguenti al riscaldamento globale”. Questo evento si inserisce in un trend più ampio, con stagioni estive che si allungano e ondate di calore sempre più frequenti.

Impatto sul territorio e consigli

Il caldo anomalo favorisce attività all’aperto, ma richiede precauzioni. Le alte temperature, soprattutto in Sardegna e nelle regioni tirreniche, possono causare disagi, in particolare per anziani e bambini. Gli esperti consigliano di bere molta acqua, evitare esposizioni prolungate al sole e preferire abiti leggeri. Nelle aree alpine, i temporali previsti per domenica potrebbero rendere pericolose le escursioni in alta quota. Le autorità locali monitorano il rischio di grandinate nelle zone prealpine, invitando alla prudenza.