È successo a Pontetaro (Parma)

Pontetaro (Parma): incidente stradale mortale.

Un pulmino è finito su un binario e ha urtato un treno.

Un giovane è morto. Un altro è in condizioni gravi.

Incidente stradale mortale all’altezza di Pontetaro, tra Parma e Castelguelfo, in Emilia – Romagna.

Un pulmino con a bordo due adulti e due ragazzi è precipitato su un treno della linea ferroviaria Bologna- Milano, che proveniva da Fidenza. Uno dei due giovani è deceduto. Ne danno i Vigili del Fuoco.

Il secondo giovane è in gravi condizioni ed è stato trasportato in ospedale. Il pulmino, stando a quanto si è appreso, trasportava ragazzi disabili. La circolazione dei treni è stata sospesa. Tra i passeggeri del convoglio non si registrano feriti. Non è ancora nota l’identità della vittima. Sul posto le ambulanze, la polizia, i carabinieri, la polizia scientifica e i vigili del fuoco.