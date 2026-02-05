Dramma nel Lucchese

Il monossido di carbonio colpisce ancora. Nella tarda serata di martedì 4 febbraio, una famiglia è stata decimata all’interno della propria abitazione in Porcari, in provincia di Lucca. Quattro persone sono morte, una quinta lotta tra la vita e la morte. Tutti vivevano nello stesso appartamento.

L’allarme è scattato poco prima delle 22. In casa i rilevatori dei vigili del fuoco hanno registrato altissime concentrazioni di monossido di carbonio, gas inodore e letale.

Cosa è successo in via Galgani

La tragedia si è consumata in via Galgani, nella frazione di Rughi. I Vigili del Fuoco del comando di Lucca sono intervenuti su richiesta del 118 per sospetta presenza di monossido di carbonio.

Una volta entrati nell’abitazione – una casa di tre piani fuori terra – i pompieri hanno trovato una situazione estrema:

al secondo piano, cinque persone erano riversate a terra, prive di conoscenza.

Portate immediatamente all’esterno, per quattro di loro non c’era più nulla da fare.

Le vittime: un’intera famiglia distrutta

Le persone decedute appartenevano allo stesso nucleo familiare, di origine albanese:

il padre, 48 anni

la madre, 43 anni

il figlio, 22 anni

la figlia, 15 anni

Il fratello del capofamiglia, che aveva tentato di prestare soccorso, ha inalato una grande quantità di gas ed è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Ospedale di Cisanello, a Pisa.

Il ruolo della caldaia: l’ipotesi principale

Secondo i primi accertamenti tecnici, la causa è accidentale.

Un malfunzionamento della caldaia avrebbe provocato la fuoriuscita di monossido di carbonio, saturando rapidamente l’ambiente domestico.

Il monossido:

è inodore

non provoca irritazioni immediate

uccide per asfissia silenziosa

Chi dorme non si accorge di nulla.

I soccorsi e l’allarme al 112

L’allarme è stato lanciato al 112 dopo che una delle persone in casa aveva accusato un malore. È stato proprio il fratello della vittima a guidare i carabinieri fino al civico 186 di via Galgani.

Sul posto sono intervenuti:

automedica di Lucca

ambulanze di Croce Rossa Italiana , Croce Verde e Misericordia

carabinieri

vigili del fuoco

Era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, poi fatto rientrare dopo la constatazione dei decessi.

Due carabinieri hanno riportato una lieve intossicazione durante l’accesso all’abitazione e sono stati sottoposti a controlli sanitari.