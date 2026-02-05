Il monossido di carbonio colpisce ancora. Nella tarda serata di martedì 4 febbraio, una famiglia è stata decimata all’interno della propria abitazione in Porcari, in provincia di Lucca. Quattro persone sono morte, una quinta lotta tra la vita e la morte. Tutti vivevano nello stesso appartamento.

L’allarme è scattato poco prima delle 22. In casa i rilevatori dei vigili del fuoco hanno registrato altissime concentrazioni di monossido di carbonio, gas inodore e letale.

Cosa è successo in via Galgani

La tragedia si è consumata in via Galgani, nella frazione di Rughi. I Vigili del Fuoco del comando di Lucca sono intervenuti su richiesta del 118 per sospetta presenza di monossido di carbonio.

Una volta entrati nell’abitazione – una casa di tre piani fuori terra – i pompieri hanno trovato una situazione estrema:
al secondo piano, cinque persone erano riversate a terra, prive di conoscenza.

Portate immediatamente all’esterno, per quattro di loro non c’era più nulla da fare.

Le vittime: un’intera famiglia distrutta

Le persone decedute appartenevano allo stesso nucleo familiare, di origine albanese:

  • il padre, 48 anni

  • la madre, 43 anni

  • il figlio, 22 anni

  • la figlia, 15 anni

Il fratello del capofamiglia, che aveva tentato di prestare soccorso, ha inalato una grande quantità di gas ed è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Ospedale di Cisanello, a Pisa.

Il ruolo della caldaia: l’ipotesi principale

Secondo i primi accertamenti tecnici, la causa è accidentale.
Un malfunzionamento della caldaia avrebbe provocato la fuoriuscita di monossido di carbonio, saturando rapidamente l’ambiente domestico.

Il monossido:

  • è inodore

  • non provoca irritazioni immediate

  • uccide per asfissia silenziosa

Chi dorme non si accorge di nulla.

I soccorsi e l’allarme al 112

L’allarme è stato lanciato al 112 dopo che una delle persone in casa aveva accusato un malore. È stato proprio il fratello della vittima a guidare i carabinieri fino al civico 186 di via Galgani.

Sul posto sono intervenuti:

  • automedica di Lucca

  • ambulanze di Croce Rossa Italiana, Croce Verde e Misericordia

  • carabinieri

  • vigili del fuoco

Era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, poi fatto rientrare dopo la constatazione dei decessi.

Due carabinieri hanno riportato una lieve intossicazione durante l’accesso all’abitazione e sono stati sottoposti a controlli sanitari.