È successo in provincia di Pordenone

A Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, un uomo di 38 anni è morto in seguito alle ferite riportate in un incidente sul lavoro che si è verificato stamattina, martedì 1 giugno, in un’azienda di lavorazione di alluminio, nella zona industriale Ponte Rosso, a San Vito al Tagliamento.

L’uomo stava manovrando un ‘muletto’ quando la macchina operatrice si è ribaltata, schiacciandolo. Ricoverato a San Vito, è deceduto poco dopo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario, giunto con ambulanza ed elisoccorso e i carabinieri, che si stanno occupando dei rilievi con i tecnici dell’Azienda sanitaria. Il muletto e area sono stati sequestarati della Procura.

Antonio Di Bisceglie, sindaco di San Vito Al Tagliamento, ha affermato: «Quanto è successo è terribile: sono scioccato e senza parole».

Il sindaco è stato tra i primi a raggiungere l’azienda: «Questo dramma è ancora più sconvolgente – ha aggiunto – perché questa giovanissima vittima, da quanto ho appena saputo, lascia la moglie e lascia come orfani due figli piccoli».