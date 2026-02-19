Cosa devi sapere

Dal 14 febbraio scxorso il Portale INPS per la Genitorialità riunisce in un’unica piattaforma digitale 40 servizi INPS dedicati a genitori e famiglie e integra circa 300 servizi di altre pubbliche amministrazioni. L’obiettivo dichiarato è ridurre burocrazia, tempi di attesa e costi per oltre 6,5 milioni di nuclei familiari e più di 10 milioni di ragazzi. Nei primi giorni ha registrato oltre 500.000 accessi.

La piattaforma centralizza bonus, congedi, sussidi, documenti e servizi territoriali in un solo punto di ingresso. Per le famiglie significa meno passaggi tra enti, meno moduli cartacei e procedure guidate interamente online.

Come funziona il Portale INPS Genitorialità

L’accesso avviene tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). L’interfaccia è progettata per un utilizzo immediato: percorsi guidati, grafica chiara, contenuti multimediali come video e infografiche, navigazione fluida anche da smartphone.

Dalla Home Page, che mette in evidenza i principali servizi INPS già attivi, il portale si articola in sette sezioni operative:

Servizi INPS personalizzati

Diventare genitori

Crescita bambina/bambino

Disabilità

Centri per la famiglia

Servizi di Prossimità (Vicino a te)

Servizi di altri enti

Questa struttura consente di individuare rapidamente la pratica di interesse senza passaggi tra piattaforme diverse.

I 40 servizi INPS disponibili

Tra i servizi INPS inclusi figurano:

ISEE

Assegno Unico Universale

Bonus Nuovi Nati

Bonus Asilo Nido

Nuovo Bonus Mamme

Bonus Sociali

Bonus Donne

Congedi Parentali (maternità e paternità)

Indennità per Congedi

Carta “Dedicata a te”

Carta Europea della Disabilità

Reddito di Libertà

ADI (Accompagnamento alla Disabilità Indipendente)

Lavoratori Domestici

Libretto di Famiglia

Prestazioni per figli con disabilità

Accesso ai Centri per le Famiglie

Il portale copre quindi bonus economici, congedi lavorativi, strumenti di inclusione e supporto sociale.

Integrazione con 300 servizi di altri enti

La piattaforma collega servizi nazionali e regionali con accesso diretto senza uscire dall’ambiente INPS. Tra questi:

Registrazione anagrafica

Richiesta Codice Fiscale

Documenti di identità per minori

Scelta del pediatra

Vaccinazioni obbligatorie e gratuite con calendario vaccinale

Consultori familiari

Servizi sociali territoriali

Assistenza per nuclei fragili

Supporto caregiver familiari

Scelta di asilo nido

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

Accesso ad Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)

Integrazione con Agenzia delle Entrate

Integrazione con AGID

I benefici attesi: dati e proiezioni

Secondo INPS e le dichiarazioni istituzionali, i benefici sono quantificabili.

Riduzione della burocrazia

Un unico accesso per 40 servizi INPS e 300 esterni elimina code agli sportelli e modulistica cartacea. Una richiesta di Assegno Unico che prima richiedeva 3-5 passaggi tra enti si completa ora in un percorso guidato da 10-15 minuti.

Tempi di erogazione più rapidi

Riduzione stimata del 70% nei tempi di processamento di bonus e congedi, grazie alle integrazioni digitali con ANPR, Agenzia delle Entrate e regioni. Proiezione INPS: 2 milioni di famiglie risparmieranno oltre 10 ore annue per pratica.

Accessibilità e inclusività

Interfaccia intuitiva con sistema di suggerimenti personalizzati basati su intelligenza artificiale. Prevista anche app mobile dedicata.

Aumento utilizzo servizi

Oltre 500.000 accessi nei primi 3 giorni. Atteso incremento del 30% nelle domande di bonus come Nuovi Nati e Asilo Nido entro fine 2026.

Risparmio economico pubblico

Stima INPS: 150 milioni di euro annui in meno per gestione cartacea e personale sportelli. Per le famiglie: azzerati costi di spostamento e spedizioni.

Impatto su natalità e parità

Supporto integrato a congedi parentali e bonus mamme/papà per favorire equilibrio lavoro-famiglia.

FAQ

Che cos’è il Portale INPS per la Genitorialità?

È una piattaforma digitale lanciata il 14 febbraio 2026 che unifica 40 servizi INPS e integra circa 300 servizi di altre amministrazioni.

Come si accede?

Con SPID o CIE.

Quali servizi include?

Bonus, congedi parentali, indennità, strumenti per disabilità, servizi educativi e sanitari integrati.

Quali benefici concreti offre?

Riduzione burocrazia, -70% tempi pratiche, 150 milioni € di risparmio pubblico annuo.

Chi ha presentato il progetto?

INPS insieme alla ministra per la Famiglia Eugenia Roccella.