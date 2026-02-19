Dal 14 febbraio scxorso il Portale INPS per la Genitorialità riunisce in un’unica piattaforma digitale 40 servizi INPS dedicati a genitori e famiglie e integra circa 300 servizi di altre pubbliche amministrazioni. L’obiettivo dichiarato è ridurre burocrazia, tempi di attesa e costi per oltre 6,5 milioni di nuclei familiari e più di 10 milioni di ragazzi. Nei primi giorni ha registrato oltre 500.000 accessi.
La piattaforma centralizza bonus, congedi, sussidi, documenti e servizi territoriali in un solo punto di ingresso. Per le famiglie significa meno passaggi tra enti, meno moduli cartacei e procedure guidate interamente online.
Come funziona il Portale INPS Genitorialità
L’accesso avviene tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). L’interfaccia è progettata per un utilizzo immediato: percorsi guidati, grafica chiara, contenuti multimediali come video e infografiche, navigazione fluida anche da smartphone.
Dalla Home Page, che mette in evidenza i principali servizi INPS già attivi, il portale si articola in sette sezioni operative:
- Servizi INPS personalizzati
- Diventare genitori
- Crescita bambina/bambino
- Disabilità
- Centri per la famiglia
- Servizi di Prossimità (Vicino a te)
- Servizi di altri enti
Questa struttura consente di individuare rapidamente la pratica di interesse senza passaggi tra piattaforme diverse.
I 40 servizi INPS disponibili
Tra i servizi INPS inclusi figurano:
- ISEE
- Assegno Unico Universale
- Bonus Nuovi Nati
- Bonus Asilo Nido
- Nuovo Bonus Mamme
- Bonus Sociali
- Bonus Donne
- Congedi Parentali (maternità e paternità)
- Indennità per Congedi
- Carta “Dedicata a te”
- Carta Europea della Disabilità
- Reddito di Libertà
- ADI (Accompagnamento alla Disabilità Indipendente)
- Lavoratori Domestici
- Libretto di Famiglia
- Prestazioni per figli con disabilità
- Accesso ai Centri per le Famiglie
Il portale copre quindi bonus economici, congedi lavorativi, strumenti di inclusione e supporto sociale.
Integrazione con 300 servizi di altri enti
La piattaforma collega servizi nazionali e regionali con accesso diretto senza uscire dall’ambiente INPS. Tra questi:
- Registrazione anagrafica
- Richiesta Codice Fiscale
- Documenti di identità per minori
- Scelta del pediatra
- Vaccinazioni obbligatorie e gratuite con calendario vaccinale
- Consultori familiari
- Servizi sociali territoriali
- Assistenza per nuclei fragili
- Supporto caregiver familiari
- Scelta di asilo nido
- Scuola dell’infanzia
- Scuola primaria
- Scuola secondaria di primo grado
- Accesso ad Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)
- Integrazione con Agenzia delle Entrate
- Integrazione con AGID
I benefici attesi: dati e proiezioni
Secondo INPS e le dichiarazioni istituzionali, i benefici sono quantificabili.
Riduzione della burocrazia
Un unico accesso per 40 servizi INPS e 300 esterni elimina code agli sportelli e modulistica cartacea. Una richiesta di Assegno Unico che prima richiedeva 3-5 passaggi tra enti si completa ora in un percorso guidato da 10-15 minuti.
Tempi di erogazione più rapidi
Riduzione stimata del 70% nei tempi di processamento di bonus e congedi, grazie alle integrazioni digitali con ANPR, Agenzia delle Entrate e regioni. Proiezione INPS: 2 milioni di famiglie risparmieranno oltre 10 ore annue per pratica.
Accessibilità e inclusività
Interfaccia intuitiva con sistema di suggerimenti personalizzati basati su intelligenza artificiale. Prevista anche app mobile dedicata.
Aumento utilizzo servizi
Oltre 500.000 accessi nei primi 3 giorni. Atteso incremento del 30% nelle domande di bonus come Nuovi Nati e Asilo Nido entro fine 2026.
Risparmio economico pubblico
Stima INPS: 150 milioni di euro annui in meno per gestione cartacea e personale sportelli. Per le famiglie: azzerati costi di spostamento e spedizioni.
Impatto su natalità e parità
Supporto integrato a congedi parentali e bonus mamme/papà per favorire equilibrio lavoro-famiglia.
FAQ
Che cos’è il Portale INPS per la Genitorialità?
È una piattaforma digitale lanciata il 14 febbraio 2026 che unifica 40 servizi INPS e integra circa 300 servizi di altre amministrazioni.
Come si accede?
Con SPID o CIE.
Quali servizi include?
Bonus, congedi parentali, indennità, strumenti per disabilità, servizi educativi e sanitari integrati.
Quali benefici concreti offre?
Riduzione burocrazia, -70% tempi pratiche, 150 milioni € di risparmio pubblico annuo.
Chi ha presentato il progetto?
INPS insieme alla ministra per la Famiglia Eugenia Roccella.
Commenta con Facebook