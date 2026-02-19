Dal 14 febbraio scxorso il Portale INPS per la Genitorialità riunisce in un’unica piattaforma digitale 40 servizi INPS dedicati a genitori e famiglie e integra circa 300 servizi di altre pubbliche amministrazioni. L’obiettivo dichiarato è ridurre burocrazia, tempi di attesa e costi per oltre 6,5 milioni di nuclei familiari e più di 10 milioni di ragazzi. Nei primi giorni ha registrato oltre 500.000 accessi.

La piattaforma centralizza bonus, congedi, sussidi, documenti e servizi territoriali in un solo punto di ingresso. Per le famiglie significa meno passaggi tra enti, meno moduli cartacei e procedure guidate interamente online.

Come funziona il Portale INPS Genitorialità

L’accesso avviene tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). L’interfaccia è progettata per un utilizzo immediato: percorsi guidati, grafica chiara, contenuti multimediali come video e infografiche, navigazione fluida anche da smartphone.

Dalla Home Page, che mette in evidenza i principali servizi INPS già attivi, il portale si articola in sette sezioni operative:

  • Servizi INPS personalizzati
  • Diventare genitori
  • Crescita bambina/bambino
  • Disabilità
  • Centri per la famiglia
  • Servizi di Prossimità (Vicino a te)
  • Servizi di altri enti

Questa struttura consente di individuare rapidamente la pratica di interesse senza passaggi tra piattaforme diverse.

I 40 servizi INPS disponibili

Tra i servizi INPS inclusi figurano:

  • ISEE
  • Assegno Unico Universale
  • Bonus Nuovi Nati
  • Bonus Asilo Nido
  • Nuovo Bonus Mamme
  • Bonus Sociali
  • Bonus Donne
  • Congedi Parentali (maternità e paternità)
  • Indennità per Congedi
  • Carta “Dedicata a te”
  • Carta Europea della Disabilità
  • Reddito di Libertà
  • ADI (Accompagnamento alla Disabilità Indipendente)
  • Lavoratori Domestici
  • Libretto di Famiglia
  • Prestazioni per figli con disabilità
  • Accesso ai Centri per le Famiglie

Il portale copre quindi bonus economici, congedi lavorativi, strumenti di inclusione e supporto sociale.

Integrazione con 300 servizi di altri enti

La piattaforma collega servizi nazionali e regionali con accesso diretto senza uscire dall’ambiente INPS. Tra questi:

  • Registrazione anagrafica
  • Richiesta Codice Fiscale
  • Documenti di identità per minori
  • Scelta del pediatra
  • Vaccinazioni obbligatorie e gratuite con calendario vaccinale
  • Consultori familiari
  • Servizi sociali territoriali
  • Assistenza per nuclei fragili
  • Supporto caregiver familiari
  • Scelta di asilo nido
  • Scuola dell’infanzia
  • Scuola primaria
  • Scuola secondaria di primo grado
  • Accesso ad Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)
  • Integrazione con Agenzia delle Entrate
  • Integrazione con AGID

I benefici attesi: dati e proiezioni

Secondo INPS e le dichiarazioni istituzionali, i benefici sono quantificabili.

Riduzione della burocrazia
Un unico accesso per 40 servizi INPS e 300 esterni elimina code agli sportelli e modulistica cartacea. Una richiesta di Assegno Unico che prima richiedeva 3-5 passaggi tra enti si completa ora in un percorso guidato da 10-15 minuti.

Tempi di erogazione più rapidi
Riduzione stimata del 70% nei tempi di processamento di bonus e congedi, grazie alle integrazioni digitali con ANPR, Agenzia delle Entrate e regioni. Proiezione INPS: 2 milioni di famiglie risparmieranno oltre 10 ore annue per pratica.

Accessibilità e inclusività
Interfaccia intuitiva con sistema di suggerimenti personalizzati basati su intelligenza artificiale. Prevista anche app mobile dedicata.

Aumento utilizzo servizi
Oltre 500.000 accessi nei primi 3 giorni. Atteso incremento del 30% nelle domande di bonus come Nuovi Nati e Asilo Nido entro fine 2026.

Risparmio economico pubblico
Stima INPS: 150 milioni di euro annui in meno per gestione cartacea e personale sportelli. Per le famiglie: azzerati costi di spostamento e spedizioni.

Impatto su natalità e parità
Supporto integrato a congedi parentali e bonus mamme/papà per favorire equilibrio lavoro-famiglia.

FAQ

Che cos’è il Portale INPS per la Genitorialità?
È una piattaforma digitale lanciata il 14 febbraio 2026 che unifica 40 servizi INPS e integra circa 300 servizi di altre amministrazioni.

Come si accede?
Con SPID o CIE.

Quali servizi include?
Bonus, congedi parentali, indennità, strumenti per disabilità, servizi educativi e sanitari integrati.

Quali benefici concreti offre?
Riduzione burocrazia, -70% tempi pratiche, 150 milioni € di risparmio pubblico annuo.

Chi ha presentato il progetto?
INPS insieme alla ministra per la Famiglia Eugenia Roccella.