Quando fare domanda

Il bonus asilo nido 2026 entra in una fase decisiva. La domanda non è ancora attiva, ma lo sarà a breve: l’INPS aprirà la finestra tra fine febbraio e marzo, come da prassi, con la possibilità per molte famiglie di presentare l’ultima domanda “completa” prima dell’avvio del nuovo sistema semplificato. Da quest’anno cambia, infatti, l’architettura della misura: domanda a validità pluriennale, importi rimodulati, ISEE semplificato per i nati dal 2024, estensione ai micronidi e conferma del sostegno domiciliare per i bambini con patologie croniche gravi.

Cos’è il bonus asilo nido e perché cambia

Il bonus asilo nido è il contributo con cui l’INPS rimborsa in parte le rette di asili nido pubblici e privati autorizzati e, in alternativa, sostiene l’assistenza domiciliare per i minori fino a tre anni che non possono frequentare per motivi di salute. Dal 2026 la misura viene ridisegnata dal Decreto Legge 95/2025: meno burocrazia, più continuità, criteri ISEE più lineari. Quindi, cambia come si chiede il bonus e per quanto tempo resta valido.

Quando fare domanda nel 2026

Il servizio non è ancora attivo. L’INPS comunicherà la data di apertura con avviso ufficiale. In genere l’avvio arriva a fine febbraio; nel 2025 slittò al 20 marzo.

Un punto fermo resta: la prenotazione segue l’anno solare, non quello scolastico. Per l’anno educativo 2025/2026 servono due richieste distinte:

una per le mensilità 2025 (domande chiuse il 31 dicembre 2025; documenti fino al 31 luglio 2026),

una per le mensilità 2026, da presentare quando la piattaforma aprirà.

Come cambia la domanda: cosa succede dal 2026

Nel 2026 si presenta ancora una domanda “classica”. La novità scatta dal 2027 (o dall’anno successivo alla prima richiesta):

una sola domanda resta valida nel tempo;

ogni anno si dovrà solo confermare e prenotare le risorse , indicando: le mensilità (fino a 11), la prova di pagamento di almeno una retta .



È la semplificazione annunciata dall’INPS con la circolare n. 123 del 5 settembre 2025.

Quanto spetta con il bonus asilo nido 2026

L’importo del bonus asilo nido 2026 varia in base a due fattori chiave: l’anno di nascita del bambino e il valore dell’ISEE del nucleo familiare. Il contributo viene riconosciuto per un massimo di 11 mensilità annue.

Per i bambini nati dal 2024 in poi, il sistema è stato semplificato in due sole fasce: con un ISEE fino a 40.000 euro spetta un rimborso annuo fino a 3.600 euro per figlio, mentre oltre questa soglia l’importo scende a 1.500 euro.

Per i bambini nati prima del 2024, resta invece in vigore il meccanismo a tre scaglioni: fino a 25.000 euro di ISEE il bonus arriva a 3.000 euro annui, tra 25.001 e 40.000 euro si scende a 2.500 euro, mentre oltre i 40.000 euro l’importo massimo riconosciuto è pari a 1.500 euro.

La differenziazione per anno di nascita segna uno spartiacque netto: dal 2026 il legislatore punta su regole più lineari e prevedibili per i nuovi nati, mantenendo invece il vecchio schema per le famiglie già inserite nel sistema.

Spese ammesse ed escluse

Ammesse:

asili nido e micronidi (3–36 mesi);

sezioni primavera (24–36 mesi);

servizi educativi integrativi autorizzati.

Escluse:

attività ricreative non accreditate;

pre/post scuola,

ludoteche e centri non riconosciuti;

servizi meramente assistenziali.

Per i bambini con patologie croniche gravi che impediscono la frequenza, il bonus finanzia l’assistenza educativa domiciliare, con certificazione pediatrica annuale.

Come presentare la domanda

La domanda è solo telematica:

portale INPS (SPID, CIE o CNS);

patronati;

Contact Center INPS.

Documenti:

almeno una ricevuta di pagamento;

iscrizione o graduatoria (se il pagamento è posticipato).

Tempistiche: l’INPS avvia i pagamenti entro 60 giorni dalla validazione. In caso di ritardi, verifica l’area personale o apri un ticket con INPS Risponde.

FAQ

La domanda 2026 vale anche per il 2027?

Sì, se accettata, diventa pluriennale. Dal 2027 si conferma soltanto.

Serve presentare due domande per l’anno scolastico?

Sì, perché conta l’anno solare.

I micronidi sono inclusi?

Sì, dal 2026 rientrano tra le strutture ammesse.

Fonti