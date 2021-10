La scelta del Comitato Nobel

Da oggi, lunedì 4 ottobre, fino all’11 ottobre, il Comitato Nobel che assegna il famoso Premio Nobel in sei campi – medicina, fisica, chimica, letteratura, pace ed economia – si riunisce per annunciare i vincitori di quest’anno.

Ogni giorno sarà proclamato un nuovo vincitore e il Premio Nobel per la medicina è stato comunicato oggi. È il Karolinska Institutet, un’università medica svedese, che elegge il Premio Nobel per la medicina tra i candidati proposti dalla comunità scientifica. Oltre al riconoscimento del loro lavoro scientifico, i vincitori, che possono essere solo tre per premio, intascano un assegno di 8 milioni di corone svedesi, ovvero poco meno di un milione di euro.

Ebbene, a vincere il Premio Nobel per la Medicina 2021 sono stati David Julius e Ardem Patapoutian per la scoperta dei recettori della temperatura e del tatto: le sensazioni di caldo o freddo sulla pelle o quella di un caffè in mano vengono trasmesse dalla pelle al cervello dai recettori situati sui neuroni. Queste cellule convertono il segnale di calore o pressione che percepiscono in un segnale elettrico che il cervello può interpretare.

David Julius ha lavorato sul recettore della capsaicina, la molecola responsabile del sapore piccante del peperoncino. La capsaicina si lega a un recettore di membrana presente nei neuroni sensoriali, TRPV-1, e trasmette informazioni al cervello.

Allo stesso tempo, Ardem Patapoutian ha scoperto anche un recettore che si attiva sotto l’azione di una pressione meccanica, informando il cervello che il corpo sta toccando qualcosa o è in movimento. Il comitato ha, quindi, scelto di premiare una scoperta importante in medicina, ma non correlata alla pandemia di Covid-19.