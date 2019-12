Il duca di Edimburgo si trova al King Edward VII di Londra.

Il principe Filippo, il consorte 98enne della regina Elisabetta, è stato ricoverato in ospedale.

Come riportato dalla BBC, secondo Buckingham Palace si è trattata di una decisione «precauzionale dei medici» e il principe si trova al King Edward VII di Londra. Filippo dovrebbe restare ricoverato lì per alcuni giorni.

Nel dettaglio, in una nota di Buckingam Palace, si legge che il duca di Edimburgo «è in osservazione per il trattamento di condizioni pre-esistenti» senza, però, specificare quale siano, sottolineando che il ricovero è stato deciso come «misura precauzionale, su consiglio del medico di Sua Altezza Reale».

Filippo, che si è ritirato formalmente dalla vita pubblica nell’agosto 2017, facendo da allora soltanto apparizioni occasionali, preoccupa i suoi sudditi vista l’età avanzata. Tuttavia, c’è un elemento che pare rassicurare il Regno Unito: la regina Elisabetta, 93 anni, è arrivata oggi a Sandringham, dove celebrerà il Natale con il resto della famiglia reale, come da tradizione, senza alcun cambiamento nei programmi.

Filippo di Edimburgo è sposato con la regina Elisabetta II dal 20 novembre 1947 e da cui ha avuto quattro figli: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo.

Prima del matrimonio, Fillippo rinunciò ai propri titoli greci e fu accolto nella Chiesa d’Inghilterra dopo avere preso il cognome Mountbatten. Filippo divenne principe nel 1957 su decisione della moglie.

Il duca di Edimburgo ha un record: è il più longevo consorte di un monarca britannico. Era il 19 aprile 2009 e, all’età di 62 anni e 71 giorni di matrimonio, superò la regina consorte Carlotta di Meclemburgo – Strelitz, moglie di re Giorgio III. Uno dei temi preferiti da Filippo è il rapporto tra l’uomo e l’ambiente, su cui ha anche pubblicato degli scritti.