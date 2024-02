A Varese

Uno studente minorenne è stato arrestato questa mattina dalla Polizia a Varese dopo aver aggredito con una coltellata un’insegnante all’ingresso dell’Istituto Professionale Enaip. L’aggressione, avvenuta intorno alle 8, ha visto il giovane di 17 anni colpire alla schiena la docente, una donna di 57 anni, con un coltello a serramanico portato da casa.

Gli agenti dell’ufficio Volanti della questura sono prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente, bloccando l’aggressore e sequestrando l’arma utilizzata nell’attacco. La vittima, trasportata all’ospedale Circolo di Varese in codice giallo, fortunatamente non si trova in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono ancora in fase di valutazione.

L’Enaip (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale) di Varese si trova ora al centro delle indagini condotte dalla Polizia e dalla Procura per i Minorenni di Milano, che cercano di ricostruire il movente dietro questo gesto violento.

Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti, ha espresso la sua preoccupazione in una nota: “L’episodio di questa mattina a Varese, che fa seguito a quello di Taranto, mostra un preoccupante aumento degli episodi di violenza che toccano le scuole e il loro personale. È necessario che si ponga, a questo punto, il problema di garantire la sicurezza nell’accesso alle scuole”.