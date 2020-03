A Cortona, in provincia di Arezzo.

Un pullmino con otto persone a bordo è uscito di strada e si è schiantato contro un albero. Il bilancio è pesante: tre morti e cinque feriti gravi.

L’incidente stradale è avvenuto in località La Fratta, nel comune di Cortona (Arezzo), sulla Strada Provinciale 28.

I feriti sono stati portati sia all’ospedale di Arezzo che al policlinico di Siena: tre sono in codice giallo e due in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118 ma i soccorsi sono stati difficili a causa del maltempo sulla zona.

Sul posto i carabinieri di Cortona per le indagini del caso.

Come si apprende da ArezzoNotizie.it, lo schianto si è verificato intorno alle 21.30. Tre passeggeri del pullmino sono morti sul colpo.

Aggiornamento, 23.28: Le vittime sono tre persone quarantenni, in cura in una residenza assistita per portatori di handicap. Viaggiavano sul pulmino della struttura che, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada e poi contro un albero. Cinque le persone rimaste ferite. Da quanto sembra il veicolo stava riaccompagnando alla struttura gli ospiti dopo una festa nel Senese.