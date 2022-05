Rivelazione pubblicata sul Mirror

A Vladimir Putin resterebbero al massimo tre anni di vita. Questa la previsione dei medici riportata da una fonte dell’intellingence russa (FSB) e pubblicata sul Mirror.

Nel dettaglio, la ‘spia’ ha rivelato che il 69enne presidente russo “ha una forma grave di cancro in rapida progressione”, aggiungendo che “non ha più di due o tre anni di vita”. Inoltre, Putin starebbe anche perdendo la vista: “Ci è stato rivelato che soffre di mal di testa e quando appare in TV ha bisogno di fogli con tutto scritto a caratteri cubitali per leggere quello che sta per dire. Sono così grandi che ogni pagina può contenere solo un paio di frasi. La sua vista sta seriamente peggiorando. E ora anche i suoi arti stanno tremando in modo incontrollabile”.

La scorsa settimana Putin ha incontrato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko a Sochi, in Russia, ed è stato ripreso dalla telecamera mentre girava goffamente i piedi nel faccia – faccia, entrambi seduti. La settimana precedente, inoltre, sono stati osservati movimenti strani in TV che hanno fatto pensare al Parkinson, alla Sclerosi Multipla e al cancro.

A tal proposito, il capo delle spie ucraino Kyrylo Budanov ha dichiarato: “Ha diverse malattie gravi, una delle quali è il cancro”. La prognosi terminale è emersa in un messaggio segreto della spia russa al disertore dell’FSB Boris Karpichkov che ora si nasconde in Gran Bretagna. Nel contenuto si legge che Putin strizza spesso gli occhi quando legge i documenti e terrorizza il personale con bruschi cambiamenti di umore: “Non indossa gli occhiali perché sarebbe un segno di debolezza. Ora ha esplosioni di rabbia incontrollata. È impazzito e non si fida quasi di nessuno”.