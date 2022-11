La decisione dopo il no della FIFA

Sette squadre europee della Coppa del Mondo che si sta disputando in Qatar hanno deciso di non indossare più la fascia arcobaleno ‘one love’ dopo che la FIFA ha minacciato sanzioni sportive ai danni dei calciatori che avrebbero scelto di farlo.

Nel dettaglio, la marcia indietro riguarda soprattutto i capitani di Inghilterra, Olanda, Belgio, Danimarca, Germania, Svizzera e Galles che avevano espresso l’intenzione di indossare le fasce antidiscriminazione durante le partite dei Mondiali.

La nota delle sette Nazionali

Il dietrofront è stato annunciato con una nota congiunta dalle sette Nazionali in cui si spiega che la FIFA “è stata molto chiara” in caso di fascia indossata in campo. “Non possiamo mettere i nostri giocatori in una posizione in cui potrebbero subire ammonizioni e quindi abbiamo chiesto ai nostri capitani di non indossare le fasce”.

E ancora: “Eravamo pronti a pagare multe ma non possiamo esporre i calciatori al rischio di essere ammoniti o di essere costretti a lasciare il campo. Siamo frustrati e delusi dalla decisione della FIFA che crediamo sia senza precedenti. I nostri giocatori e tecnici sono delusi, sostengono con forza l’inclusione e troveranno altri modi per dimostrarlo”.

Stando a quanto riportato dal Guardian, fonti del Qatar insistono che la decisione è stata presa senza alcuna pressione da parte del Governo di Doha.

La nota della FIFA

“La FIFA è un’organizzazione inclusiva e sostiene tutte le cause legittime, come ‘One Love'”, ma “nel quadro delle regole della competizione che sono note a tutti”. Così la FIFA, in una nota, ha chiarito la sua posizione sul caso delle fasce dei capitani. “Il calcio si unisce dietro l’appello ‘NoDiscrimination””, esteso a tutte le partite, dopo esser stata inizialmente prevista dai quarti, così che i capitani di tutte le 32 squadre possano portare il messagio sulla fascia”. La FIFA ha ricordato, infine, che in base al suo regolamento, “nelle competizioni finali il capitano di ciascuna squadra deve indossare la fascia” da lei fornita.