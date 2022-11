Il villaggio può ospitare fino a 12mila persone

In Qatar, in vista dei mondiali che avranno inizio il prossimo 20 novembre, c’è un villaggio dedicato ai tifosi con 6mila cabine/container in un lotto isolato, vicino all’aeroporto. Ed è già polemica: perché si tratta di un’offerta di alloggi inferiore alle aspettative, a pochi giorni dalla prima partita.

Inoltre, come riportato su ABC.net.au, quando le cabine sono state aperte ai giornalisti per un tour mediatico, i venti del deserto hanno sollevato la sabbia nel sito di 3,1 chilometri quadrati, dove ci sono anche una stazione della metropolitana, una fermata dell’autobus, un ristorante e un minimarket temporanei.

In teoria, l’area potrebbe contenere fino a 12mila persone e consta di erba verde artificiale e aree comuni con grandi poltrone a sacco. Le bandiere delle Nazioni partecipanti sventolano per il forte vento e c’è anche un grande schermo per seguire le partite.

Le cabine dai colori vivaci, ciascuna con pareti sottili, sono progettate per ospitare una o due persone con letti, un comodino, un tavolino e una sedia, aria condizionata, servizi igienici e doccia all’interno. Il costo? 311 euro a notte.

Circa il 60% delle cabine sono già state prenotate per il torneo, come riferito da Omar al-Jaber, il capo dell’alloggio. Ci saranno, però, altre stanze disponibili, a 124 euro a notte, più lontane dall’aeroporto internazionale di Doha e da quello di Hamad. Chi soggiornerà nel ‘fan village’ dovrà affrontare un tragitto di 40 minuti prima di raggiungere gli stadi.

In vista del torneo, le preoccupazioni per il numero delle camere d’albergo e i prezzi elevati hanno perseguitato il Qatar, che non dispone di una capacità alberghiera per tutte le squadre, i lavoratori, i volontari e i tifosi della Coppa del Mondo. Per sopperire a ciò, il Paese organizzatore ha creato campeggi e cabine, noleggiato navi da crociera e incoraggiato i fan a risiedere nei Paesi vicini e raggiungere le destinazioni con gli aerei nei giorni delle partite.

Il Qatar ha stimato che avrà a disposizione 130mila stanze al giorno per il torneo. E la vicina Dubai – negli Emirati Arabi Uniti – ha già pianificato un afflusso di fan della Coppa del Mondo che vogliono restare lì, organizzando dei voli – navetta.