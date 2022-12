Un secondo giornalista che stava raccontando la Coppa del Mondo in Qatar è morto ieri, domenica 11 dicembre, poche ore dopo la scomparsa del reporter di calcio americano Grant Wahl.

Khalid al-Misslam, qatariota, era un fotoreporter per Al Kass TV ed “è morto improvvisamente” mentre stava seguendo il torneo, giunto alle sue battute finali. Aveva 43 anni.

“Il fotoreporter di Al Kass TV Khalid al-Misslam è morto – ha twittato il Gulf-Times – Al-Misslam, un qatariota, è morto improvvisamente mentre copriva la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. Crediamo nella misericordia e nel perdono di Allah per lui e inviamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia”.

I dettagli sulla sua morte non sono ncora chiari. Stando a quanto riportato dalla stampa internazionale, Al Kass TV ha menzionato la morte di al-Misslam una volta in onda.

Al Kass TV photojournalist Khalid al-Misslam passed away recently.

Al- Misslam, a Qatari, died suddenly while covering the FIFA World Cup Qatar 2022. We believe in Allah’s mercy and forgiveness for him, and send our deepest condolences to his family. pic.twitter.com/M1ZyoBJWkW

— Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) December 10, 2022