Arriverà in Sicilia lunedì 9 settembre nuova carta “Dedicata a Te” del valore di 500 euro a nucleo familiare per alimentari, carburante o abbonamenti tpl. Ad annunciarlo il ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste sottolineando Come averla? Isee? Chi ne ha diritto? E quale Isee si deve avere?

Carta dedicata a te 2024, i requisiti

A beneficiarne sono 1.330.000 nuclei familiari, con reddito Isee inferiore a 15.000 euro. La carta può esser ritirata agli uffici postali dopo aver ricevuto la comunicazione dal Comune di residenza. Sono esclusi i cittadini che usufruiscono di altri contributi pubblici.

Carta dedicata a te 2024, quanto è il bonus disponibile e come arriva

Quest’anno all’iniziativa sono destinate maggiori risorse: 600 milioni che hanno permesso di aumentare il valore della carta a 500 euro a nucleo familiare. Per i possessori della carta, che abbiano i requisiti anche nel 2024, l’importo di 500 euro si ricaricherà automaticamente.

Cosa si potrà acquistare con la carta Dedicata a Te

Si potranno acquistare prodotti alimentari, carburanti o abbonamenti per il trasporto pubblico. Tra i nuovi prodotti alimentari che potranno essere acquistati anche quelli Dop, ortaggi surgelati, prodotti da forno surgelati, tonno e carne in scatola. Tra i costi non previsti rientrano ad esempio le bevande alcoliche oppure i prodotti non essenziali tipo i detersivi.

La lista di prodotti acquistabili è stata ampliata rispetto al 2023, includendo anche prodotti Dop e Igp, ortaggi surgelati e prodotti da forno surgelati. I nuclei familiari potranno anche beneficiare della scontistica del 15% che il Governo ha assicurato anche quest’anno assieme alla Grande Distribuzione.

Le società di gestione dei punti di distribuzione carburanti hanno inoltre sottoscritto specifiche convenzioni con il Mimit pubblicate sul sito istituzionale.

Cos’è la carta Dedicata a Te

“La nuova carta “Dedicata a Te” partirà dal 9 settembre per permettere una corretta distribuzione della carta attraverso i Comuni e da ritirare alla Posta. L’Anci attraverso i Comuni distribuirà la carta. I controlli per garantire la trasparenza saranno fatti dall’Inps che individuerà i beneficiari”, sottolinea il ministro.

Carta dedicata a te, le famiglie escluse

Tra le esclusioni previste rientrano coloro che godono di fondi per l’integrazione al reddito, di una indennità di mobilità, della cassa integrazione guadagni o di qualunque altra forma di integrazione salariale per disoccupazione involontaria.

Carta dedicata a te, la durata

La normativa che regolamenta l’indennità ha un limite temporale da rispettare: i beneficiari dovranno attivare la social card (con un primo acquisto) entro il 16 dicembre 2024 e spendere i fondi entro il 28 febbraio del 2025.

