I ladri hanno messo a segno un furto nel ristorante a Palermo. Hanno divelto la saracinesca del locale Sapurito in via Principe di Villafranca. Sono stati portati via alcuni prodotti e il registratore cassa. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Il furto al lido Vetrana

Tre uomini con il volto coperto hanno messo a segno un furto al lido Vetrana a Trabia (Palermo). Tre uomini a volto coperto sono riusciti ad entrare nel bar e hanno portato via alcune migliaia di euro che si trovavano in cassa. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Tentato furto al Marea Beach

Tentato furto nel lido Marea Beach a Trabia. Tre uomini incappucciati sono entrati nella struttura balneare, hanno forza l’ingresso del bar. Una volta dentro i ladri si sono accorti che c’era il sistema di videosorveglianza e sono fuggiti via. Lo stesso titolare negli anni scorsi aveva subito il danneggiamento di un lido balneare sempre a Trabia. Le fiamme avevano danneggiato la struttura.

Nuovo furto al Civico, rubata macchinetta del caffè e forno a microonde

Nuovo furto all’ospedale Civico di Palermo. I ladri sono entrati nel padiglione 11 nel reparto di Chirurgia Vascolare. Hanno rovistato negli armadietti di medici e infermieri e portato via una macchinetta del caffè e un forno a microonde. Le indagini sul furto sono condotte dai carabinieri.

Furto nella camera mortuaria dell’ospedale Civico, rubata la macchinetta del caffè

Nuovo furto all’ospedale Civico di Palermo. Questa volta i ladri hanno messo a segno un colpo nella camera mortuaria del nosocomio. È stata portata via una macchinetta del caffè che si trovava nella stanza degli impiegati. Sul colpo indagano i carabinieri.

Nei giorni precedenti svaligiati armadietti dipendenti

Nei giorni scorsi un’altra irruzione all’ospedale Civico. I ladri sono entrati nel reparto di Radioterapia e hanno svaligiato gli armadietti dei dipendenti. Sono stati portati via oggetti personali dei sanitari. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale.

Furti e rapina all’ospedale Civico, Fials, sanitari sotto attacco

A fine giugno raid all’ospedale Civico. Qualcuno si è introdotto nello spogliatoio del reparto di seconda medicina al quarto piano del padiglione 4 trafugando effetti personali degli operatori sanitari e danneggiando l’armadietto. Successivamente una dottoressa è stata rapinata del portafoglio e spintonata da un altra persona, non è chiaro se sia lo stesso che poco prima si era intrufolata al quarto piano.

Il furto del pc con i dati sensibili all’ospedale dei Bambini

A metà luglio si è verificato un furto al pronto soccorso dell’ospedale dei Bambini. Il ladro ha portato via da una delle sale un computer dove c’erano dati sensibili dei pazienti. La direzione sanitaria ha presentato denuncia. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia Piazza Verdi.

Like this: Like Loading...