Cosa sappiamo sul nuovo smartphone di Cupertino

Settembre, di solito, è il mese dei nuovi iPhone. Quest’anno, però, le cose stanno andando diversamente perché Apple ha già informato che i nuovi iPhone usciranno in ritardo di «alcune settimane» rispetto al solito a causa della pandemia da coronavirus. Tuttavia, anche se scopriremo per la prima volta l’iPhone 12 in ritardo di un mse, Apple è sulla buona strada per lanciare ben quattro nuovi modelli.

Quattro modelli di iPhone 12

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, quest’anno ci saranno quattro modelli di iPhone, tra cui un iPhone 12 da 5,4 pollici, un iPhone 12 Max da 6,1 pollici, un iPhone 12 Pro da 6,1 pollici e un iPhone 12 Pro Max da 6,7 ​​pollici. È probabile che iPhone 12 e Max vengano presentati come «modelli premium di fascia media», mentre iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max saranno i dispositivi di punta. Tutti e quattro i modelli saranno dotati di display OLED e supporto 5G.

Nuovo linguaggio del design

In termini di linguaggio del design, la linea dell’iPhone 2020 potrebbe assomigliare all’iPhone 4, lanciato nel 2010. Si dice anche che i nuovi iPhone avranno un design squadrato, simile all’iPad Pro. Probabilmente avranno anche cornici più sottili. Si pensa, poi, che i modelli standard di iPhone 12 avranno un telaio in alluminio mentre il modello Pro opterà per un acciaio inossidabile.

Fotocamere migliorate

Apple potrebbe anche migliorare l’esperienza fotografica su tutti i nuovi iPhone. I cosiddetti iPhone 12 e 12 Max «premium di fascia media» saranno dotati di doppia fotocamera, mentre gli altri modelli saranno dotati di tripla fotocamera. Apple utilizzerà i sensori per le fotocamere più grandi su tutti e quattro i modelli di iPhone. LiDAR, tecnica di telerilevamento che permette di determinare la distanza di un oggetto o di una superficie utilizzando un impulso laser, arriverà nei modelli Pro. Uno scanner LiDAR è già incluso nel modello iPad Pro di fascia alta.

Processore A14

I nuovi iPhone saranno alimentati dall’ultimo processore di Apple, molto probabilmente l’A14 Bionic. Inoltre, i modelli economici avranno opzioni da 64 GB, 128 GB e 256 GB. I modelli di fascia alta, d’altra parte, avranno probabilmente un’opzione di archiviazione maggiore di 128 GB, 256 GB o 512 GB.

Prezzi aggressivi

In questo momento, è difficile indovinare il prezzo ma alcuni ipotizzano che l’iPhone 12 avrà un costo iniziale di 649$ (549 euro), ovvero 50$ in meno rispetto all’iPhone 11. Nel frattempo, l’iPhone 12 Max potrebbe cominciare a costare 749$ (633 euro), l’iPhone 12 Pro a 999$ (844 euro) e l’iPhone 12 Pro Max a 1099$ (929 euro). Inoltre, secondo Business Insider, potrebbe esserci un quinto modello di Apple iPhone 12 con supporto 4G.