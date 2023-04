MISURE

Assegno unico aprile 2023, quando pagano? E quanto sarà l’importo? Ecco tutte le novità e il calendario per il pagamento.

Assegno unico aprile 2023, quando sarà pagato

Ad aprile 2023 l’assegno unico per le famiglie verrà erogato dal 10 aprile in poi se la domanda è stata inviata nei mesi di gennaio e febbraio, mentre se l’istanza è stata presentata dopo il 1° marzo 2023 il pagamento avverrà alla fine del mese successivo alla presentazione della domanda.

Assegno unico aprile 2023, come riceverlo

L’Assegno Unico Universale per i Figli arriva tramite bonifico su conto corrente italiano postale, estero o area SEPA; bonifico domiciliato presso lo sportello postale; pagamento sul libretto postale; pagamento su carta prepagata con IBAN (deve rientrare in un circuito SEPA ovvero conto corrente bancario/postale, carta di credito o di debito, libretto di risparmio).

Assegno unico aprile 2023, dove viene accreditato

Assegno unico aprile 2023, calendario Inps e cos’è

L’assegno unico è corrisposto dall’Inps ed è erogato al richiedente o, in pari misura, tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, oppure scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

Assegno unico aprile 2023, gli importi

La misura dell’assegno unico va a sostenere le famiglie garantendo una cifra specifica in base alle necessità. Le famiglie in maggiore difficoltà economica, ovvero con ISEE basso, possono accedere alle cifre più alte per l’aiuto, che possono aumentare in presenza di particolari condizioni. Gli importi maggiori sono riconosciuti ai figli minorenni, mentre le cifre minori sono destinate alle famiglie con figli maggiorenni.

l calcolo dell’assegno unico 2022 è semplice. Per ogni figlio minorenne spetta un importo pari a:

175 euro mensili per famiglie con ISEE pari o inferiore a 15mila euro a scendere progressivamente fino a

50 euro mensili per famiglie con ISEE superiore a 40mila euro

Per ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni di età è previsto un importo:

85 euro mensili per famiglie con ISEE pari o inferiore a 15mila euro a

25 euro mensili per famiglie con ISEE oltre 40mila euro

Per ogni figlio oltre il secondo è inoltre prevista una maggiorazione

85 euro con ISEE pari o inferiore a 15mila euro a

15 euro con ISEE superiore a 40mila euro.

Assegno unico aprile 2023, le novità

Nel 2023 spiega un messaggio dell’Inps, sono stati incrementati gli importi spettanti ai minori, entro il primo anno di vita, e ai nuclei familiari numerosi, sono stati stabilizzati gli aumenti effettuati nel corso del 2022 in favore dei figli disabili maggiorenni ed è stato confermato l’incremento dell’eventuale maggiorazione transitoria per i nuclei con figli disabili.

Assegno unico aprile 2023, il simulatore

Il simulatore è accessibile dall’utente senza autenticazione al link https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore. L’applicazione propone all’utente una serie di domande in successione che cambiano dinamicamente in base alle risposte via via fornite, evitando di presentare quesiti non inerenti. Saranno inoltre visualizzati dei messaggi di errore qualora una risposta sia incompatibile con quelle precedenti. Al termine della simulazione verrà visualizzato l’importo calcolato, utilizzando le informazioni dell’utente, senza un confronto con quanto risulta nelle banche dati dell’Istituto.