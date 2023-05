Contratto quadriennale

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha commentato l’addio di Fabio Fazio alla Rai. L’ex presidente del consiglio ha affermato: “Dice ‘Hanno mandato via Fazio’, non è così. La scelta di non rinnovarlo è stata fatta da Fuortes. Non c’è nessuna espulsione o censura. Se mi chiedete: ‘Lei avrebbe tolto Fuortes, no? Lei avrebbe rinnovato Fazio? Sì. Lei da vicepremier avrebbe fatto il tweet che ha fatto Salvini? No’. Dopodiché Fazio va a prendere un bel contratto per 4 anni in una importante testata”.

Il contratto di Fabio Fazio

Il contratto, per l’appunto. Quanto guadagnerà il conduttore 58enne? Lo rivela Renato Franco sul Corriere della Sera. Ebbene, Fazio ha sottoscritto un contratto quadriennale con Discovery e percepirà 2,5 milioni di euro a stagione televisiva, cioè 10 milioni di euro in totale. Si tratta di un compenso ‘leggermente’ superiore a quello percepito dal conduttore savonese alla Rai, cioè 300 mila euro in più. Fabio Fazio, quindi, insieme a Luciana Littizzetto, sbarcherà su Nove dove ‘impera’ un altro ostracizzato, Maurizio Crozza che, con il suo show ad alto tasso satirico-politico Fratelli di Crozza, ha uno share costante attorno al 5%.

Sul tema è intervenuto oggi, a Omnibus, su La7, anche Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia, vicepresidente della Camera dei Deputati: “Fazio è un grande professionista e mi è piaciuto come ha reagito, senza un vittimismo che sarebbe stato davvero inopportuno. Del resto si può essere bravi e faziosi. Bravo e fazioso, appunto. Il tweet di Salvini su Fazio? A me è sembrato simpatico. Non dobbiamo drammatizzare sempre tutto, è stata una battuta di spirito. La Rai è una grande azienda pubblica il cui CDA è deciso dalla politica. Ha ora un AD, Roberto Sergio e un Direttore generale, Giampaolo Rossi, di grandissimo valore che sapranno riformare la Rai e valorizzare le professionalità interne”.

Visto che è stato citato sia da Renzi che da Rampelli, giusto ricordare, infine, che il leader della Lega, alla notizia del trasloco del ligure e della sua ‘spalla’ irriverente, ha scritto: “Belli, ciao“.