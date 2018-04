In vendita la "Maria Salvador", una varietà di cannabis legale

“È arrivato il giorno che aspettavo da 20 anni”, ha detto il rapper milanese J-Ax all’inaugurazione del suo negozio dove è possibile comprare la “Maria Salvador”, una varietà di cannabis legale perché con un valore di THC inferiore allo 0,6 per cento.

Mr Nice, questo il nome del negozio, ha aperto a Milano ed è stato subito preso d’assalto da fan e curiosi, attirati anche dal fatto che, all’inaugurazione, erano presenti lo stesso J-Ax, Grido e Takagi. “Negli ultimi 20 anni tutti i soldi che giravano intorno alla marijuana sono sempre finiti nelle mani della criminalità organizzata, mentre per me è meglio darli ai tabaccai, ai giovani imprenditori che stanno aprendo i negozi, a chi la coltiva e a chi la distribuisce” scrive J-Ax sui social, che aggiunge “il mercato illegale della cannabis in Italia ha un valore stimato tra i quattro e i nove miliardi di euro. Soldi letteralmente bruciati, che con la cannabis legale vengono tassati e immessi nella società”.

L’iniziativa sta avendo un grande successo, a giudicare dai commenti sui social.