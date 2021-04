È successo a Ravenna

Ieri sera, lunedì 26 aprile, in un’abitazione di San Marco, frazione di Ravenna, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di 43 anni, in via di decomposizione.

L’uomo era deceduto da alcuni giorni e la madre continuava a vegliarlo fino all’arrivo dei soccorritori, inizialmente rifiutando il loro ingresso.

Stando alla stampa locale, i carabinieri sono stati avvisati da un resisente preoccupato sia per lo strano odore che arrivava da quell’abitazione sia perché la donna non usciva da un po’ di tempo e non rispondeva al campanello. Di conseguenza, c’è stato l’intervento anche degli operatori del 118 e dei Vigili del fuoco.

La donna, con problemi fisici e di deambulazione, è stata portata all’ospedale civile di Ravenna in stato confusionale. Il medico legale ha escluso a una prima valutazione segni riconducibili in maniera evidente all’opera di altre persone: il 43enne potrebbe essere deceduto anche da una settimana per cause naturali in seguito alle dimissioni dall’ospedale per pregressi problemi di salute. Dell’accaduto è stato avvisato il Pm di turno Marilù Gattelli.