Le immagini di devastazione di Palermo per via del nubifragio che ha colpito la città nel giorno del Festino di Santa Rosalia ha sconvolto l’Italia e sono stati vari gli interventi sui social di personaggi famosi.

Il cantautore Ermal Meta su Twitter ha scritto: «Ho visto solo ora le notizie sulla bomba d’acqua che ha investito Palermo. Vicino ai fratelli e sorelle siciliani».

L’attore Alessandro Gassman, sempre su Twitter, ha scritto: «Un abbraccio forte ai palermitani investiti dai cambiamenti climatici. Ora è il momento di esigere da chi governa un cambiamento forte, a difesa del clima, del territorio, per far sì che le vittime non si dimentichino mai. Rip».

La conduttrice televisiva Rita Dalla Chiesa: «Tutto il mio amore e la mia vicinanza a Palermo. Io ho chiamato amici e parenti».

L’attrice e regista palermitana Emma Dante su Facebook: «Immagini aberranti: come si fa a morire annegati a luglio sotto un ponte a scorrimento veloce? Sono addolorata per la mia Palermo sommersa».

Il giornalista sportivo Riccardo Cucchi: «Drammatiche le immagini da Palermo e tristi per chi ama la sua gente generosa e ospitale, la sua storia, la sua cultura. Anzi, “le” sue culture. Immagino la paura di chi è rimasto prigioniero dell’acqua. Solidarietà per le famiglie e per le vittime e per tutti i palermitani».

Il Pescara Calcio su Twitter: «Un forte abbraccio ai familiari delle vittime della bomba d’acqua che si è abbattuta sulla città di Palermo».