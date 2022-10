È successo in provincia di Reggio Emilia

Ieri sera, domenica 30 ottobre, quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto a Reggio Emilia, intorno alle 20.

L’auto è uscita di strada sulla statale via Emilia in localita Villa Gaida. C’è anche un ferito che è in gravi condizioni, ricoverato all’ospedale di Reggio Emilia.

A perdere la vita sono stati una donna di 22 anni e tre bambini di 2, 10 e 12 anni. L’uomo alla guida è il ferito. Tutti di origine albanese e non è chiaro se facciano parte dello stesso nucleo familiare. Si è appreso che la giovane sarebbe la madre del bambino più piccolo, mentre il ferito è il padre.

Per cause al vaglio della polizia locale, l’uomo ha perso il controllo e la vettura, una Fiat Stilo, si è schiantata contro una casa abbandonata. Per estrarre le persone sono intervenuti, oltre al 118, i vigili del fuoco e l’intervento è durato fino a tardi.

La tragedia si è verificata in un tratto al centro di diverse polemiche per la pericolosità e il traffico. Un percorso alternativo all’A1 molto frequentato dagli automobiliti quando l’autostrada è congestionata.

Foto: Reggionline.it.