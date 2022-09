Le indiscrezioni

Sarebbe stato il nuovo re Carlo III a dire al principe Harry di non portare la moglie Meghan Markle al castello di Balmoral, in Scozia, per stare accanto alla regina Elisabetta nei suoi ultimi momenti di vita. Lo riporta il Daily Mail.

Quindi, durante la tragedia familiare reale per la morte della monarca, ci sarebbe stato anche un momento storto legato al duca e alla duchessa di Sussex.

La coppia, per una coincidenza, si trovavano nel Regno Unito quando la nonna è morta, risparmiandogli una così una trasvolata atlantica emotiva e traumatica quando ha appreso delle condizioni precarie della salute della regina.

Secondo quanto riportato da The Sun, il principe Harry si trovava a Frogmore Cottage quando ha ricevuto la chiamata dal padre che gli chiedeva di non portare con sé Meghan: “Carlo ha detto a Harry che non era giusto che Meghan fosse a Balmoral in un momento così triste”, ha affermato una fonte al tabloid.

“Gli è stato fatto notare che anche Kate Middleton non sarebbe andata e che quella visita doveva essere limitata alla famiglia più stretta: “Carlo ha detto molto, molto chiaramente che Meghan non sarebbe stata la benvenuta”.

E c’è dell’altro. Secondo The Telegraph, il principe Harry non sarebbe stato inizialmente convocato quando Carlo e Camilla si sono diretti a Balmoral. Ma il principe William sì per motivi costituzionali.