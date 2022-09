L'aracnide ha spopolato sui social

Un ospite non invitato è stato avvistato durante il funerale della regina Elisabetta II, che si è svolto oggi, a Londra.

Quando la bara della monarca, morta all’età di 96 anni l’8 settembre scorso, è stata portata nell’Abbazia di Westminster, è stata accompagnata dai suoi cari in processione. Il feretro della regina, però, è stato raggiunto anche da un piccolo ragno verde, filmato sul biglietto scritto a mano da re Carlo III con queste parole: “In memoria amorevole e devota. Charles R”.

Il ragno è poi scomparso nel bouquet ma non prima di essere individuato dagli spettatori del funerale che hanno poi condiviso l’avvistamento subito sui social media.

Uno ha scherzato: “Il ragno si è reso conto che è diventato accidentalmente una parte del funerale della regina”. Un altro ha aggiunto: “C’è già un account Twitter per il Queen’s Coffin Wreath Spider?”, ovvero il ragno della corona della bara della regina. Inoltre, c’è chi ha soprannominato la minuscola creatura come “il ragno più famoso del mondo in questo modo” mentre un altro ha suggerito che il ragno potrebbe avere “controllato segretamente i fiori per Sua Maestà”.

Sui social, insomma, sono stati condivisi centinaia di post con l’aracnide protagonista, definito spesso di buon auspicio e ricordando che la regina, amante degli animali, sarebbe stata cintenta dell’ospite inattesa al suo funerale.