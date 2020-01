Nel Regno Unito

Una donna britannica è stata tradita dal marito in luna di miele e l’amante era la madre, con tanto di figlio dopo nove mesi. Una storia scioccante, riportata dal Daily Mail, che non ha nulla da invidiare alle trame del cinema erotico italiano degli anni 80.

La ‘vittima’ si chiama Lauren Wall, ha 34 anni ed è originaria di Twickenham, a sud – ovest di Londra. Il matrimonio con il dipendente aeroportuale Paul White avvenne quando la donna aveva appena 19 anni. La madre, Julie, che oggi è 53enne, allora spese per le nozze della figlia ben 15mila sterline, ovvero poco meno di 18mila euro. Perciò, la figlia decise di portarla con sé in luna di miele nel Devon, una contea del Regno Unito, in Cornovaglia. Otto mesi dopo, però, Paul lasciò Laurenn e nove mesi più tardi Julie diede alla luce un figlio, annunciando che stava insieme con l’ormai ex marito della figlia.

Lauren ha raccontato al magazine britannico che «Paul andava sempre molto d’accordo con la mamma. Non ho mai pensato che fosse strano, dato che era sua suocera e lui mi sembrava solo e semplicemente amichevole. Ridevano molto insieme ma io non potevo di certo preoccuparmene. Non vedevo l’ora di sposarmi ma l’inchiostro sul nostro certificato di matrimonio si era appena asciutto quando Paul cambiò idea».

A sospettare qualcosa, prima del patatrac, fu la sorella di Lauren che, un giorno, usando il telefono della madre, si accorse di uno scambio di messaggi tra lei e Paul. Lauren, allora, chiese al marito di potere dare un’occhiata al suo cellulare ma «rifiutò, diventando bianco come un lenzuolo», ha raccontato la donna. Pochi giorni dopo, però, l’uomo si tolse l’anello nuziale dal dito e andò via di casa, lasciando anche la figlia di sette mesi (nata nel marzo del 2004).

Quando Lauren seppe che il suo ex marito si era trasferito dalla madre, non riusciva a credere di essere stata trattata in quel modo dalle due persone di cui si fidava più al mondo: «È stata una delle cose peggiori che una madre possa fare a una figlia. Paul è stato un marito senza coraggio ma lei è la mia mamma e una mamma dovrebbe amare una figlia e proteggerla».

Paul e Julie si sposarono cinque anni dopo il matrimonio dell’uomo con Lauren. La donna dovette persino sopportare l’umiliazione di presenziare alle loro nozze per il bene della figlia: «Mi ha chiamato e mi ha invitato. È stato imbarazzante. Mi sono sposata il 14 agosto 2004, loro il 15 agosto 2009».

Julie, nel corso degli anni, ha provato a ricucire il rapporto con la figlia. Sì, sono avvicinate un po’ ma non totalmente e mai accadrà: «Non mi fiderò mai più di lei».

Oggi Lauren è impegnata in un’altra relazione ed è in attesa del suo quarto figlio.