"Revelación" il nuovo album di Selena Gomez

Selena Gomez – ieri è fuori su tutte le piattaforme digitali e negli store il nuovo album di Selena Gomez attrice e cantante statunitense: “Selena Gomez”. Progetto musicale totalmente in spagnolo, omaggio alle sue radici e alla lingua madre. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sul nuovo album e le ultime dichiarazioni a proposito di un possibile ritiro di Selena Gomez.

Il nuovo album di Selena Gomez: è un EP tutto in spagnolo contenente 7 tracce. Un progetto musicale che Selena Gomez sognava da 10 anni per onorare le origini messicane del padre. Revelación è nato durante la pandemia: la scrittura, le prove e le registrazioni sono avvenute a distanza grazie all’utilizzo dell’app video-conference Zoom.

Il disco è ricco di collaborazioni tra cui la cantautrice di origine venezuelana Elena Rose, Rauw Alejandro, Myke Towers e Dj Snake. Il lavoro di Selena Gomez è ottimo, si alternano brani intimi e tormentoni latino-americani. C’è cura e passione e si evince ascoltando il’EP. Il brano che ci ha colpito maggiormente è “Selfish Love” con DJ Snake.

“È difficile continuare a fare musica quando le persone non ti prendono per forza sul serio” – ha detto – “Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato: ‘Qual è il punto? Perché continuo a farlo?’ Ho sentito che Lose You to Love Me è stata la miglior canzone che io abbia mai pubblicato, ma per alcune persone ancora non era abbastanza.”