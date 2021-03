Selen Gomez dopo il nuovo album potrebbe ritirarsi dalla musica

In un’intervista a Vanity Fair, Selena ha spiegato le sue ragioni e i motivi delle sue intenzioni di abbandonare la musica. Stress, la malattia del lupus con cui combatte da anni e le recensioni negative che l’hanno investita sono tutti fattori che hanno contribuito alla decisione radicale.

“È difficile continuare a fare musica quando le persone non ti prendono per forza sul serio” – ha detto – “Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato: ‘Qual è il punto? Perché continuo a farlo?’ Ho sentito che Lose You to Love Me è stata la miglior canzone che io abbia mai pubblicato, ma per alcune persone ancora non era abbastanza.”