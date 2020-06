Molti turisti si erano feriti e qualcuno anche morto per raggiungere il mezzo diventato icona del cinema

Ricordate il film di Sean Penn Into the wild (Nelle terre selvagge) e il bus abbandonato nella vastità delle praterie dell’Alaska, nei pressi del fiume Teklanika, diventato ormai famoso nella storia del cinema e meta di migliaia di visitatori? Le autorità dello stato dell’estremo nord del continente americano ne hanno deciso la rimozione, per motivi di sicurezza.

L’autobus, un Fairbanks degli anni ’40, è stato prelevato da un elicottero della Guardia nazionale dell’Alaska e trasportato in un luogo sicuro, dove sarà custodito dall’Alaskan department of nature.

“Dopo aver studiato attentamente il problema, dando la priorità alla sicurezza pubblica e considerando una varietà di

alternative, abbiamo deciso che era meglio rimuovere l’autobus dalla sua posizione sulloStampede Trail ”, ha detto il commissario Corri A. Feige.

Il veicolo abbandonato, noto in vari modi come “Bus 142” o “Into the Wild”, era stato utilizzato dalla Yutan Construction Co per ospitare i dipendenti durante la realizzazione di una strada e successivamente

abbandonato dopo il completamento della strada nel 1961.

Utilizzato da allora come rifugio di emergenza, il mezzo divenne noto dopo la pubblicazione del libro “Into the Wild” di John Krakauer, nel 1996, da cui fu tratto il famosissimo film del 2007 realizzato dall’attore e regista Sean Penn che, in tutto il mondo ha incassato 59 milioni di dollari. Libro e film raccontano la storia del ventiquattrenne americano Chris McCandless, che dopo la laurea lascia tutto per girare gli Stati Uniti; giunto in Alaska si innamora della natura selvaggia del Grande nord e vive nell’autobus, dove muore per il lento avvelenamento di alcune bacche tossiche, da solo nel 1992 dopo 114 giorni di permanenza.

Quel bus ha attratto in pochi anni tantissimi turisti, alcuni dei quali si sono feriti, costringendo le autorità a rischiose operazioni di salvataggio, in condizioni meteorologiche avverse, e alcuni sono anche morti, proprio per i rigori del clima o annegando mentre provavano a attraversare i fiumi Teklanika o Savage in piena.”Comprendiamo l’impatto che questo autobus ha avuto sull’immaginazione popolare”, ha detto Feige. “Tuttavia, questo è un veicolo abbandonato e in degrado che richiedeva un salvataggio pericoloso e costoso sforzi”