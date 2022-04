Grazie a un elicottero della Polizia di Stato

È stata ritrovata viva Nicole, la bambina di 5 anni che era scomparsa nella serata di ieri, sabato 2 aprile, nella frazione di Fonte San Pietro, a Sant’Angelo Limosano, in provincia di Campobasso, in Molise.

La piccola è stata avvistata da un elicottero della polizia nella boscaglia a circa due chilometri da casa. Stando a quanto raccontato dal nonno, che ha potuto vederla, la piccola ha soltanto dei graffi e sembra stare bene. “Mi ha riconosciuto – ha spiegato l’uomo – e mi ha sorriso”.

L’elicottero della polizia con a bordo personale del soccorso alpino, è atterrato con la bambino in un campo sportivo della zona. Qui soccorritori, parenti e curiosi hanno festeggiato il ritrovamento tra lacrime e abbracci. A cinque anni Nicole è scappata dalla finestra di casa dopo un rimprovero della mamma: ha approfittato dei 20 minuti in cui la madre ha allattato il suo secondo figlio.

La donna ha subito allertato i soccorsi e già ieri sera era stato attivato in Prefettura a Campobasso il centro di coordinamento soccorsi per le ricerche, svolte da diverse squadre dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e Speleologico, di carabinieri e polizia.

La piccola, come scritto poco fu, è stata trovata grazie a un elicottero della Polizia di Stato, individuata in una zona a valle del bosco, più aperta rispetto alla fitta vegetazione che circonda il casolare, che si trova a 4 cilometri di distanza dal centro abitato di Sant’Angelo Limosano. Decine di volontari, cittadini del paese e della zona, si erano uniti alle ricerche per le quali sono stati utilizzati anche cani molecolari e droni a calore.