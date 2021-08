Tragedia in provincia di Torino

Dramma a Rivara, nel Torinese. Un ragazzo di 19 anni, Lorenzo Maio, è morto dopo avere assaggiato un tortellino con i gamberetti.

Il giovane lavorava come cameriere ed era allergico. Si è accorto subito dell’errore e ha sputato il boccone ma non è bastato per bloccare lo shock anafilattico ed è morto in seguito a un arresto cardiaco.

Nonostante il trasporto in due ospedali, prima a Cirié e poi al Giovanni Bosco di Torino non c’è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto dopo 10 giorni di ricovero.

Si è appreso che la sua allergia era talmente forte che gli bastava avvicinarsi ad un piatto di crostacei per avere reazioni allergiche.

Lorenzo stava prestando servizio come cameriere durante un catering e non si è accorto del contenuto del tortellino.