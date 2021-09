Dramma a Roma

40enne in gravi condizioni all’ospedale San Camillo di Roma.

Si è buttato dalla finestra della casa dell’ex.

Era entrato di nascosto nel suo appartamento.

A Roma, intorno alle 23.15 di ieri, giovedì 9 settembre, in via Aubry, un uomo è precipitato da una finestra, da diversi metri d’altezza, ed è in gravi condioni.

L’uomo, italiano di 40 anni, è entrato di nascosto a casa dell’ex fidanzato forse – come ricostruito su IlCorriereDellaCitta.com – per recuperare gli oggetti personali. Tuttavia, quando ha sentito la porta di casa aprirsi, ha cercato di fuggire dalla finestra ma è precipitato nel vuoto.

A lanciare l’allarme sono stati i residenti, dopo avere notato il corpo dell’uomo all’interno del cortile condominiale. Sul posto la Polizia e il personale sanitaro del 118 che ha trasportato d’urgenza il 40enne all’ospedale San Camillo, dov’è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Non si sa, però, se sia in pericolo di vita o meno.

I poliziotti hanno interrogato il proprietario della casa che ha spiegato che avevano deciso pochi giorni fa di lasciarsi.

Come ricostruito su FanPage.it, pare che il 40enne si sia introdotto di nascosto nelal casa, entrando con le chiavi di cui aveva ancora una copia. A un certo ha punto ha sentito rientrare l’ex e ha deciso di nascondersi, uscendo dalla finestra ma non ce l’ha fatta a restarci aggrappato ed è caduto di sotto.