È successo a Roma

Tragedia a Roma. Una donna di 66 anni, intorno alle 8.30 di stamattina, è morta dopo essere precipitata dalla sua abitazione avvolta dalle fiamme a Campo de Fiori.

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori della Polizia e dai Vigili del Fuoco, la donna presa dal panico avrebbe tentato di fuggire dall’appartamento prima dell’arrivo dei soccorsi, lanciandosi dalla finestra della sua abitazione al 3° piano e cadendo nel cortile interno. Inutili sono stati i soccorsi da parte del 118 mentre il marito è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

L’uomo ha riportato ustioni di primo e secondo grado alle mani ma non sarebbe in pericolo di vita. Il marito della vittima ha riportato anche un’intossicazione da fumo e al momento è ricoverato al Policlinico Umberto I, dove è stato sottoposto anche a trattamento in camera iperbarica.

I vigili del fuoco hanno dichiarato che al momento le cause dell’incendio sono imprecisate.