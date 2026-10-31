Tragedia a Roma

Un bambino di un anno e mezzo è morto soffocato da un pezzo di mela nella zona della Storta, a Roma Nord. È successo la sera di mercoledì 28 ottobre, all’ora di cena: il piccolo stava mangiando in casa con i genitori quando un boccone gli è rimasto incastrato in gola, bloccando il passaggio dell’aria.

La corsa al Gemelli

I familiari hanno chiamato subito il 112. Il bambino è stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, al Policlinico Gemelli. I medici a bordo hanno tentato di rianimarlo durante il tragitto, ma il piccolo è morto in ospedale.

Sul caso indagano i carabinieri.

La notizia arrivata dalla Tuscia

Come ricostruisce RomaToday, la notizia si è diffusa solo nelle ultime ore, a tre giorni dai fatti, partendo dalla Tuscia: la famiglia è originaria di un comune della provincia di Viterbo, dove i genitori sono molto conosciuti.

I funerali saranno celebrati lunedì 2 novembre alle 15 nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, a Roma.