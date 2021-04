È successo a Roma

Una donna di 40 anni è stata denunciata per abbandono di minore dai carabinieri della stazione Santa Maria del Soccorso di Roma.

Stando a quanto si è appreso, i militari sono intervenuti in via Belardi dopo la segnalazione di un passante che fortunatamente passava da lì, al 112 di un bambino di due anni, abbandonato in un seggiolone all’interno di un’autovettura parcheggiata. L’auto è stata aperta e il piccolo salvato dai carabinieri e dai vigili del fuoco.

Un’indagine veloce ha permesso di identificare la madre: una 40enne trovata nel proprio appartamento in stato confusionale. La donna è stata trasportata dal 118 al Policlinico Umberto I. Il bambino, in buono stato di salute, è stato affidato alla nonna materna.