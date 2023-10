A Roma

Dramma a Roma. Una donna incinta è ricoverata in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un rottweiler precipitato da una finestra. È successo nella tarda mattinata di oggi, venerdì 27 ottobre, nel centro della capitale, in via Frattina. Il cane, caduto dal terzo piano, è morto sul colpo. La padrona ha dichiarato di non essersi accorta di nulla.

La donna, 28 anni, al secondo mese di gravidanza, è stata subito soccorsa dai passanti e dai commessi dei negozi della zona, in attesa dei sanitari. Sulla vicenda indagano i carabinieri che stanno tentando di ricostruire la dinamica e capire come il cane sia potuto precipitare dalla finestra.

La 28enne, che stava passeggiando con il compagno al momento del dramma, ha subito una lesione lieve alla testa e ora si trova ricoverata all’Umberto I. Pare non sia in pericolo in vita e il feto si è salvato. La padrona del cane rischia un’accusa di lesioni.

Si ipotizza che il cane sia precipitato mentre inseguiva nell’appartamento un gatto.