È successo a Roma

Incidente mortale a Roma.

Ieri mattina, lunedì 6 dicembre, in via Tuscolana, all’altezza del civico 520, un uomo ha perso il controllo della moto, si è schiantato contro un palo della luce ed è morto.

La vittima è un italiano di 51 anni che si trovava a bordo di una Honda Silverwing. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni dove è successivamente deceduto. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo VII Appio. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Come riportato da RomaToday.it, la vittima si chiamava Romano Misino, che lascia la moglie e due figli. Sono state acquisite le immagini di videosorveglianza della zona ed ascoltati alcuni testimoni. Da accertare se il sinistro sia avvenuto in maniera autonoma – con lo scooter che non presenterebbe segni da impatto con altri mezzi – o se ci siano state eventuali responsabilità di terzi.