Strage a Fidene, quartiere di Roma, in via Monte Giberto, durante una riunione di condominio, forse dopo una lite. Un uomo ha ucciso 3 persone e ne ha ferite altre 4, di cui alcuni gravi: è stato fermato dei carabinieri. Sul posto i militari, le ambulanze e il pm di turno Giovanni Musarò.

L’autore del plurimo omicidio è Claudio Campiti, 57enne, incensurato, che utilizzava l’arma da fuoco per il tiro a segno a Rieti: è stato poi bloccato da altri condomini e arrestato dai carabinieri.

Due dei feriti sono in gravi condizioni e trasportati in ospedale, in codice rosso, al Gemelli, al Sant’Andrea e all’Umberto I. Le vittime, tutte donne, sono state raggiunte da colpi di pistola durante una riunione condominiale, organizzata in un bar, per discutere sulla gestione delle abitazioni di un consorzio edilizio nel quartiere Nuovo Salario.

“Gravissimo l’episodio di violenza che sconvolge la nostra città. Tre vite spezzate e feriti gravi per una sparatoria durante una riunione di condominio. Sono in contatto con il Prefetto e domani parteciperò al Comitato per l’ordine e la sicurezza. La mia vicinanza alle famiglie”. Così su Twitter il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.