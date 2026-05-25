Tragedia nel Mantovano

Due giovani operai hanno perso la vita all’alba lungo una strada del Mantovano mentre si stavano recando al lavoro in bicicletta. La tragedia si è consumata intorno alle 5:30 a Roncoferraro, nella frazione di Villa Garibaldi, dove un furgone guidato da un uomo di 68 anni ha travolto mortalmente i due ciclisti prima di ribaltarsi in un fossato ai margini della carreggiata.

L’impatto è avvenuto in via Alessandro Volta e, secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli investigatori, sarebbe stato violentissimo. I due giovani, rispettivamente di 24 e 26 anni, non hanno avuto scampo. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, le loro condizioni erano già disperate e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il furgone finisce nel fossato dopo l’impatto

Dopo avere investito le biciclette, il mezzo ha proseguito la corsa uscendo dalla sede stradale fino a ribaltarsi in un fossato adiacente. Il conducente del furgone, un 68enne residente a Castel d’Ario, è rimasto ferito in maniera lieve.

L’uomo è stato soccorso e trasferito in codice verde all’Ospedale Carlo Poma, dove è stato sottoposto agli accertamenti sanitari previsti in questi casi, compresi gli esami tossicologici e alcolemici richiesti dai carabinieri per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue al momento dell’incidente.

Chi erano le vittime

Le vittime sono due giovani di nazionalità indiana. Il più giovane aveva 24 anni ed era residente a Castel d’Ario, mentre il collega di 26 anni viveva a Salizzole, in provincia di Verona.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, i due stavano raggiungendo il posto di lavoro all’allevamento “Villagaribaldi”, struttura agricola situata a poca distanza dal luogo dell’impatto.

Al momento dell’incidente i due operai non avevano con sé documenti personali. Addosso custodivano soltanto i rispettivi contratti di lavoro, elemento che ha consentito ai militari dell’Arma di risalire all’azienda presso cui erano impiegati e avviare le procedure per l’identificazione completa.

I soccorsi e l’intervento dei carabinieri

L’allarme è scattato immediatamente dopo lo schianto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri delle stazioni di Sustinente e Roncoferraro.

I militari hanno effettuato i rilievi tecnici e planimetrici per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e capire cosa abbia provocato la deviazione del furgone verso i due ciclisti.

Le salme dei due giovani sono state trasferite all’obitorio di Mantova, dove restano a disposizione dell’autorità giudiziaria in vista degli eventuali esami autoptici.