15 le persone colpite

Alcune persone sono state uccise oggi, domenica 4 aprile, nel centro di Sacramento, in California, negli Stati Uniti d’America. Il dipartimento di polizia di Sacramento ha riportato che varie strade della città – con 500mila abitanti – sono state chiuse e hanno diramato quest’avviso: “Si prega di evitare l’area perché ci sarà una grande presenza di polizia e la scena resta attiva”.

Per quanto concerne il bilancio attuale, le vittime sarebbero 6, come riferito dalla Polizia su Twitter. Almeno 15 le persone colpite, di cui 9 feriti. Lo scontro a fuoco è avvenuto a pochi isolati dal Campidoglio di Stato, che è stato chiuso dalle autorità.

Stando alle prime informazioni, le vittime sono state trovate in più luoghi, che probabilmente avevano raggiunto durante la fuga. Non si hanno al momento notizie sullo stato dell’aggressore. Testimoni citati dai media hanno visto un uomo sparare da un’auto in movimento mentre sui social è stato diffuso un video di una rissa avvenuta nello stesso momento della sparatoria, il cui collegamento è da accertare.