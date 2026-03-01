La dedica a Napoli

La 76ª edizione del Festival di Sanremo si è chiusa con la vittoria di Sal Da Vinci e della canzone “Per sempre sì”, annunciata la notte scorso, intorno alle 2, davanti a milioni di telespettatori. Il risultato ha ribaltato i pronostici della vigilia: nelle pagelle diffuse dopo i primi ascolti stampa, l’artista era indicato nelle ultime posizioni. Poi, però, è andata decisamente all’opposto.

In seconda posizione si è classificato il bravo Sayf con “Tu mi piaci tanto” (che ha avuto più consensi nel televoto), terza l’eccentrica Ditonellapiaga “Che fastidio”. Sal Da Vinci, 56 anni, visibilmente commosso sul palco, ha dedicato la vittoria a Napoli, richiamando così una dimensione identitaria che ha accompagnato l’intera esibizione ed evidenziata con quell’accussì che è già un tormentone (mai sottovalutarlo).

La sorpresa, però, non è solo numerica. È narrativa.

La coincidenza con la crisi tra Stati Uniti, Israele e Iran

La finale è andata in onda in una giornata segnata da un’operazione militare di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, ancora in corso, seguita da una risposta iraniana che ha aumentato la tensione nell’area del Golfo Persico. Le notizie internazionali hanno occupato le aperture dei telegiornali e alimentato le discussioni e le preoccupazioni sui social.

Il contrasto tra la cronaca geopolitica e il messaggio della canzone vincitrice è (per chi scrive) evidente. “Per sempre sì” parla di amore, di promessa, di durata (eterna). È un testo che sceglie una dimensione intima, personale, lontana dal conflitto. Anche questa distanza può aver inciso sul voto.

Ovviamente, non esistono dati ufficiali che colleghino direttamente il contesto internazionale alla scelta degli spettatori. È una lettura interpretativa. Tuttavia, la storia del Festival di Sanremo mostra come spesso il brano vincitore intercetti un sentimento collettivo del momento.

Perché l’amore può diventare risposta simbolica alla guerra

Nei periodi di tensione, infatti, il pubblico tende a cercare contenuti che offrano sollievo emotivo. Non si tratta di evasione superficiale ma di un meccanismo psicologico: di fronte a notizie percepite come minacciose, aumenta la domanda di narrazioni rassicuranti.

“Per sempre sì” non propone analisi sociali né denuncia. Propone un impegno affettivo. La gestualità di Sal Da Vinci (in trend su TikTok e Instagram), la commozione mostrata sul palco, la dedica a Napoli hanno costruito un racconto di autenticità. In una serata segnata dalle immagini di tensione internazionale, quel racconto ha offerto un’alternativa emotiva.

Il Festival di Sanremo è un rito collettivo. Durante la settimana della manifestazione, larga parte del pubblico italiano concentra l’attenzione su un unico evento televisivo. Ecco, quindi, che anche una determinata vittoria ne è il riflesso (al di là delle questioni sulla proporzionalità del terzo voto).