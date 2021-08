Lo sfogo su Facebook del concorrente della prima edizione del Grande Fratello

Salvo Veneziano è noto per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello, datata 2000.

Domenica scorsa, il pizzaiolo siciliano su Facebook ha raccontato che un cliente ha ordinato delle pizze ma, a causa di un ritardo di mezz’ora della consegna, non ha voluto pagare ma se le è prese ugualmente. E Salvo ha scritto: «Lo chiamo furto, sono pronto a denunciarlo».

Lo sfogo su Facebook: «La gente pensa di essere furba !!!!!!!! Sono il primo a offrire birre e fare sconti quando ci sono ritardi, sono il primo che offro pizze a chi ne ha veramente bisogno, ma così non ci sto !!!! Io lo chiamo furto… quindi agirò di conseguenza».

Dopo qualche giorno un altro post del pizzaiolo siciliano, sempre sulla stessa faccenda: «Il problema non sono i 37 euro, il problema è la presa x il culo…».

E ricordando un episodio con lo scopo di dimostrare di non essere attaccato al denaro, Salvo ha scritto: «L’anno scorso di mia spontanea volontà sotto covid ho fatto distribuire in una sola sera 200 pizze in vari ospedale della Brianza per i nostri eroi medici del pronto soccorso….».