È successo a San Donato Milanese

A San Donato Milanese, in Lombardia, un medico 74enne in pensione è stato aggredito con un’accetta nel parcheggio dell’ospedale dopo una lite per questioni di viabilità. Il fatto è avvenuto stamattina, martedì 13 dicembre, alle 10, in piazza Malan.

La vittima, Giorgio Falcetto, è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano per le ferite riportate alla testa con necessità di un intervento in neurochirurgia. L’aggressore, già identificato dai Carabinieri, è ricercato.

Stando a una prima ricostruzione, il medico era uscito per spostare la macchina che aveva lasciato nell’area delle ambulanze. In quel momento ha visto un’auto che stava tamponando la sua. È cominciato un diverbio fra i due e l’autista, dopo essere tornato in auto, ha preso un machete e lo ha colpito. Un gruppo di operai che stava lavorando sulla fibra ottica ha cercato di intervenire ma l’aggressore è scappato a forte velocità. Hanno, però, annotato li numero della targa.